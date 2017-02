Serie B, Brescia-Pisa 1-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Brescia-Pisa 1-1, giocata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 25a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rigamonti.

Finisce 1-1 tra Brescia e Pisa la sfida valida per la 25a giornata di Serie B, reti di di Mannini e Caracciolo. Rondinelle che interrompono la striscia di tre sconfitte consecutive e con il punto di oggi salgono a 27, confermandosi al sedicesimo posto. Toscani al quarto risultato utile consecutivo, ma che non riescono ancora a trovare la prima vittoria in trasferta del loro campionato. In classifica raggiungono quota 27 punti e si portano al diciassettesimo posto in coabitazione con il Vicenza.

Partita equilibrata al Rigamonti tra Brescia e Pisa. Succede tutto nel primo tempo: ospiti in vantaggio al 21' con il rigore di Mannini, concesso per un contatto dubbio tra Bonazzoli e Gatto. Pari bresciano al 30' con il solito Airone Caracciolo, bravo a sfruttare un ottimo assist di Crociata per battere Ujkani con il destro. Nel secondo tempo succede ben poco e il risultato non si schioda dall'1-1.



TABELLINO

BRESCIA-PISA 1-1

MARCATORI: 21' Mannini rig. (P), 30' Caracciolo (B).

BRESCIA (4-3-1-2): Arcari 7; Blanchard 6, Calabresi 6, Coly 6, Untersee 5,5; Crociata 6,5 (72' Mauri 6), Martinelli 6, Ndoj 5,5 (69' Sbrissa 6); Pinzi 6; Bonazzoli 5,5 (81' Camara sv), Caracciolo 7. A disp.: Minelli, Prce, Romagna, Modic, Ferrante, Vassallo. All.: Brocchi 6.

PISA (4-3-1-2): Ujkani 6; Crescenzi 5,5, Landre 6 (32' Del Fabro 6), Longhi 6, Angiulli 6; Di Tacchio 6, Mannini 7, Gatto 6,5 (59' Golubovic 6); Manaj 5,5 (67' Cani 6); Masucci 5,5, Peralta 5,5. A disp.: Cardelli, Favale, Birindelli, Lazzari, Zammarini, Zonta. All.: Gattuso 6.

ARBITRO: Lorenzo Illuzzi 5,5.

NOTE: Ammoniti: Caracciolo, Ndoj (B), Cani, Masucci, Peralta (P).



Angoli: 8-2. Rec.: pt 4', st 5'.

PAGELLE