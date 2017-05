Serie B: Brescia-Latina 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Brescia-Latina 1-1, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Rigamonti.



Per la 40esima giornata di Serie B, allo stadio Rigamonti il Brescia acciuffa il Latina (già retrocesso) solo all'ultimo minuto: finisce 1-1. All'autorete di Untersee, risponde il solito airone Caracciolo, con un gol da cineteca pochi secondi prima del triplice fischio. Brescia che sale a 46, in 16esima posizione a pari punti con l'Avellino. Il Latina sale invece a quota 31. Primo tempo avaro di emozioni: Brescia e Latina non riescono ad alzare i ritmi, che si mantengono bassi per tutti i 45'. Latina pericoloso con l'ex della gara Corvia e con Pinato, ma la migliore occasione è delle rondinelle: colpo di testa di Bisoli dopo un perfetto inserimento centrale, bravo Pinsoglio a mettere in angolo.



Il secondo tempo si apre con il Latina più intraprendente, che si rende pericoloso grazie alla velocità di Insigne e Buonaiuto. Al 64', una sfortunata deviazione di Untersee trasforma in rete un cross di Dellafiore dalla destra: a sorpresa, al Rigamonti è avanti il Latina. La reazione degli uomini di Cagni non si fa attendere, le rondinelle assediano l'area ospite rischiando più volte di subire il raddoppio in contropiede. Subito dopo lo svantaggio, Bisoli stacca di testa sul secondo palo e colpisce in pieno il montante. La spettacolare rovesciata di Torregrossa - mandata in angolo da un super Pinsoglio - è il preludio al pareggio in extremis di Caracciolo: stop e sinistro favolosi che non lasciano scampo al portiere ospite. Finisce 1-1 tra Brescia e Latina.

TABELLINO

Brescia-Latina 1-1

MARCATORI: 64' Untersee (Aut.) (B), 90+4' Caracciolo (B).

BRESCIA (4-3-1-2): Minelli 6; Untersee 5,5, Coly 6, Blanchard 6, Lancini 6 (72' Torregrossa 6), Calabresi 5,5, Crociata 6,5; Bisoli 7; Martinelli 5,5 (63' Dall'Oglio 6), Caracciolo 6,5; Ferrante 5 (60' Camara 6).

A disposizione: Arcari, Fontanesi, Pinzi, Ndoj, Mangraviti, Sbrissa.

Allenatore: Luigi Cagni 5,5.

LATINA (3-4-3): Pinsoglio 6; García Tena 6, Dellafiore 6,5, Coppolaro 6; Pinato 7 (85' Maciucca sv) , Bandinelli 6, De Vitis 6,5, Rolando 6,5 (70' Bruscagin 6) ; Corvia 6, Insigne 6,5, Buonaiuto 6,5 (69' De Giorgio 6) .

A disposizione: Grandi, Di Matteo, Megelaitis, Nica, Di Nardo, Jordan.

Allenatore: Vincenzo Vivarini 7.

ARBITRO: Niccolò Baroni 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 42' Lancini (B); 47' Bisoli (B); 54' García Tena (L).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 2-0.



RECUPERO: pt 1, st 4