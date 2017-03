Brescia in crisi: Brocchi esonerato, arriva Cagni

Cristian Brocchi non è più l'allenatore del Brescia: il tecnico, come si legge in un comunicato ufficiale diramato dalla società lombarda nella serata di ieri, è stato esonerato e al suo posto le Rondinelle hanno ingaggiato Gigi Cagni. Per il 66enne bresciano si tratta di un ritorno in città dopo le esperienze da calciatore, dal 1969 al 1978, e da allenatore delle giovanili alla fine degli anni Ottanta. Nella nota relativa all'esonero il Brescia rivolge a Brocchi "i ringraziamenti, non semplicemente di rito, per il lavoro e per la professionalità dimostrata in questi mesi alla guida delle Rondinelle e gli auguri a lui e al suo staff per le migliori fortune umane e professionali".



La decisione delè arrivata all'indomani della sconfitta per 2-0 rimediata sul campo della, la terza consecutiva e la 13esima stagionale per le Rondinelle, precipitate al penultimo posto e in piena lotta per evitare la. Finisce così nel peggiore dei modi la prima avventura disu una panchina didopo la breve parentesi dello scorso anno in A al: il tecnico, promosso da Silvioalla guida della prima squadra dopo l'esperienza con la, prese il posto dell'esoneratoma non riuscì a portare la squadra in. Persa la finale dicontro la, non venne riconfermato.