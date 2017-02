Serie B, Verona-Benevento: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Verona-Benevento 2-2, giocata venerdì 3 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 24a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Bentegodi. Finisce 2-2 l'anticipo della 24a giornata di Serie B tra Verona e Benevento, un punto a testa che favorisce soprattutto gli scaligeri che mantengono il primato in classifica e allungano sulle inseguitrici. Reti di Cissè e Lucioni per i campani e di Luppi e Romulo per i padroni di casa. Match molto nervoso, espulsi Cissè e Pazzini.



TABELLINO



VERONA-BENEVENTO 2-2

MARCATORI: 10' Cissé (B), 20' Luppi (V), 27' Lucioni (B); 90' Romulo rig. (V).

VERONA (4-2-3-1): Nicolas 6; Bianchetti 6, Caracciolo 6, Pisano 6 (74' Cappelluzzo 6), Souprayen 6,5; Bessa 7, Fossati 5,5 (81' Juanito sv); Romulo 7, Zuculini 5, Luppi 6,5 (66' Siligardi 5,5); Pazzini 6. A disp.: Coppola, Boldor, Ferrari, Zaccagni, Zuculini, Troianiello. All.: Pecchia 6.

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 6; Camporese 5,5, Lucioni 6,5, Pezzi 5,5, Venuti 5 (90' Gyamfi sv); Chibsah 6, Viola 6,5; Ceravolo 5, Ciciretti 7 (86' Matera sv), Cissé 6; Falco 6 (75' Melara 5,5). A disp.: Gori, Bagadur, Lopez, Padella, Donnarumma, Pajac. All.: Baroni 6,5.

ARBITRO: Rosario Abisso.

NOTE: Espulsi: Baroni (B) al 74', Cissé (B) al 74', Pazzini (V) al 77'.

Ammoniti: Fossati, Pisano, Siligardi (V), Cissé (B).

Angoli: 2-0. Rec.: pt 1', st 5'.



LE PAGELLE DI VERONA-BENEVENTO 2-2

VERONA VOTO VOTO BENEVENTO NICOLAS 6 6 CRAGNO PISANO 6 5 VENUTI BIANCHETTI 6 5,5 CAMPORESE CARACCIOLO 6 6,5 LUCIONI SOUPRAYEN 6,5 5,5 PEZZI FOSSATI 5,5 6 CHIBSAH ZUCULINI 5 6,5 VIOLA ROMULO 7 7 CICIRETTI BESSA 7 6 FALCO LUPPI 6,5 6 CISSE' PAZZINI 6 5 CERAVOLO Sostituzioni Sostituzioni SILIGARDI 5,5 5,5 MELARA J.GOMEZ s.v. s.v. MATERA CAPPELLUZZO 6 s.v. GYAMFI All. Pecchia 6 6,5 All. Baroni