Serie B: tris Perugia, il Benevento si inchina

Perugia show nell'anticipo della 31esima giornata di Serie B. Gli umbri regolano 3-1 il Benevento allo stadio Curi e salgono al quinto posto in classifica con 47 punti, uno in meno della squadra di Baroni. Le reti portano la firma di Nicastro, Di Carmine e Acampora mentre per gli ospiti risulta inutile il pari momentaneo di Ceravolo. Nel finale i padroni di casa restano in 10 uomini per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Belmonte.

Nel Perugia spazio al tridente composto da Guberti, Di Carmine e Nicastro. Baroni schiera il 4-2-3-1 con Ciciretti, Falco e Cissé alle spalle di Ceravolo. Neanche un giro di orologio e gli umbri sono già in vantaggio con un colpo di testa vincente di Nicastro su cross di Del Prete. Al 6' i padroni di casa sfiorano il raddoppio con una conclusione insidiosa di Guberti respinta sulla linea da Lucioni. Sugli sviluppi dell'azione Nicastro colpisce ancora di testa ma la sfera si spegne di un soffio sopra la traversa. Al 20' occasione clamorosa per il Benevento: Pezzi si infila centralmente, serve Ciciretti che salta Brignoli ma sul più bello si fa anticipare da Brighi. Il pareggio ospite arriva comunque al 25' con uno splendido sinistro a giro di Ceravolo che si infila sul secondo palo. Il Perugia torna di nuovo in vantaggio al 37' con Di Carmine che si inventa una spaccata vincente in area sul servizio di Nicastro.

A inizio ripresa lo stesso Di Carmine sfiora la doppietta personale con un destro al volo destinato all'incrocio ma respinto con la nuca da Pezzi. Al 66' il Perugia cala il tris con un sinistro chirurgico di Acampora al termine di un'azione insistita in area. Annullato poi un gol a Di Chiara per evidente fuorigioco sulla precedente conclusione del neo-entrato Terrani parata da Gori. Gli umbri restano in 10 uomini all'80' per il doppio giallo di Belmonte che, già ammonito, stende Ceravolo lanciato in contropiede. Poco dopo Ciciretti va ad un passo dal gol che può riaprire il match ma il suo sinistro al volo si spegne a lato di un. Con il Benevento sbilanciato in avanti, Di Carmine può calare il poker in pieno recupero ma il suo diagonale attraversa tutto lo specchio prima di terminare sul fondo. Il Perugia può comunque far festa per il quarto risultato utile consecutivo e il quinto posto raggiunto. La squadra di Baroni, quarta, sta invece vivendo un momento di crisi con 3 sconfitte nelle ultime cinque gare.