Serie B: colpo Trapani a Benevento

Nell'anticipo della 32esima giornata di Serie B il Trapani espugna il Vigorito battendo 3-1 il Benevento con due rigori trasformati da Coronado e gol di Curiale. Inutile il gol dei sanniti del momentaneo pari di Ceravolo. In classifica i siciliani agganciano Latina e Brescia al terzultimo posto con 32 punti. I padroni di casa restano in quarta posizione a quota 48.



A sbloccare l'incontro deldopo 29 minuti è il Trapani: Coronado trasforma il rigore concesso per sospetto contatto diai suoi danni. Al 33'pareggia i conti con un tap-in vincente dopo la parata disul destro rasoterra di. Il portiere delè bravissimo al 42' quando respinge d'istinto il colpo di testa di. Al 56' secondo penalty per gli ospiti:entra in ritardo sue lo stesso numero 20 sigla la doppietta personale non sbagliando dagli 11 metri. Ilsi getta nuovamente in avanti e al 59'salva sulla linea il colpo di testa di. Pigliacelli è bravissimo al 71' quando devia in angolo il tiro da posizione defilata di. Il Trapani riparte in contropiede e chiude i conti al 93' con una deviazione da pochi passi di Curiale sul perfetto assist di un sontuoso. Seconda vittoria di fila per i siciliani che si avvicinano alla zona salvezza mentre il Benevento perde l'occasione di accorciare le distanze dalle tre di testa (Spal, Frosinone e Verona).