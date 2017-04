Serie B, Benevento-Vicenza 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Vicenza 0-0, giocata oggi venerdì 21 aprile 2017 alle ore 21. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito

Nell'anticipo serale della 37a giornata di Serie B, Benevento-Vicenza finisce 0-0. Al Vigorito va in scena una sfida caratterizzata da tante occasioni, ma nessun gol. Nel primo tempo gli uomini di Torrente, alla prima panchina dopo l'esonero di Bisoli, vanno vicini al gol con Vita dopo 12 minuti, ma è miracoloso Cragno. Padroni di casa, invece, pericolosi con Ceravolo, che ben servito da Falco conclude. Ottimo l'intervento di Vigorito.

Nella ripresa, la più grande occasione per i padroni di casa: dal corner di Ciciretti, Camporese colpisce la traversa di testa dall'interno dell'area piccola. Nel finale, gli uomini di Baroni recriminano per un rigore non concesso a causa di un evidente fallo di mano di Bianchi. Nel finale il Vicenza ci prova con Rizzo, ma il risultato non cambia. Con questo pareggio, il Benevento sale a quota 55, ma perde il quarto posto a causa della vittoria del Perugia a Novara. Il Vicenza, invece, ottiene un pareggio prezioso che la porta a quota 38 punti insieme a Trapani e Brescia. Gli uomini di Torrente, però, sono ancora in piena zona Play-out.

Tabellino

Benevento-Vicenza 0-0