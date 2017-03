Serie B, Benevento-Trapani 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Trapani 1-3, giocata oggi, sabato 25 marzo 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito.

Al Vigorito, la sfida Benevento-Trapani, valida per la 32a giornata di Serie B, finisce 1-3. Grande prova dei siciliani, che nel primo tempo si portano avanti grazie ad un dubbio rigore concesso per fallo di Chibsah su Coronado. Dal dischetto è lo stesso numero 20 a spiazzare Gori al minuto 29. La reazione dei padroni di casa, però, non si fa attendere: quattro minuti dopo è Ceravolo a firmare il pareggio, raccogliendo una respinta di Pigliacelli sul destro di Ciciretti.



Nel secondo tempo, gli uomini di Calori si riportano in vantaggio con un altro rigore. E' ancora Coronado a conquistarsi e realizzare il penalty del 2-1. Il Benevento prova a pareggiare la partita, ma il Trapani si difende bene e trova addirittura il 3-1 in contropiede. Sempre Coronado entra in area dalla sinistra e serve Curiale, appena entrato, che chiude la partita. Con questa vittoria, la seconda di fila, il Trapani sale a 32 punti e raggiunge momentaneamente Latina e Brescia. Seconda sconfitta consecutiva, invece, per il Benevento, che rimane a quota 48.



TABELLINO

Benevento-Trapani 1-3

MARCATORI: 29' Coronado (Rig.) (T), 33' Ceravolo (B), 58' Coronado (Rig.) (T), 90+3' Curiale (T).

BENEVENTO (4-2-3-1): Gori 6; Lucioni 5,5, Lopez 5,5, Camporese 6, Venuti 5,5; Del Pinto 6 (65' Buzzegoli 5,5), Chibsah 6,5 (77' Melara sv); Matera 6 (59' Eramo 5,5), Ceravolo 6,5, Ciciretti 5; Cissé 5,5.

A disp. , Alastra, Pezzi, Gyamfi, De Falco, Viola, Pinto.

All. Marco Baroni 5.

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli 6,5; Pagliarulo 6, Legittimo 6,5, Rizzato 6, Casasola 6,5; Rossi 6 (63' Raffaello 6) , Nizzetto 6,5 (74' Fazio 6) , Barillà 6,5; Maracchi 6; Coronado 8, Manconi 5,5 (86' Curiale 7) .

A disp. Guerrieri, Daì, Visconti, Kresic, Ciaramitaro, Canotto.

All. Alessandro Calori 6,5.

ARBITRO: Marco Mainardi 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 22' Pagliarulo (T); 27' Chibsah (B); 34' Barillà (T); 73' Casasola (T).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 2, st 4