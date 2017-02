Serie B, Benevento-Latina 2-1: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Latina 2-1, giocata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 25a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito.

Finisce 2-1 tra Benevento e Latina nella 25a giornata di Serie B. I padroni di casa conservano la loro imbattibilità casalinga e si confermano la squadra dal miglior rendimento interno. Terzo risultato utile consecutivo che porta i giallorossi momentaneamente al terzo posto con 43 punti. Per gli ospiti, invece, arriva la terza sconfitta consecutiva e confermano i problemi in trasferta, dove non vincono dal 12 novembre. Latina che scivola così al diciannovesimo posto fermo a 26 punti.

Il Benevento ottiene 3 punti importanti nella corsa alla promozione trascinato da un super Ciciretti. Primo tempo tutto sommato equilibrato che termina con il risultato di 1-1. Latina in vantaggio grazie alla punizione di Corvia al 20' che sorprende Cragno sul suo palo. Pari dei padroni di casa al 42' con una gran botta da fuori di Pezzi con il mancino. Nella ripresa decide il match una magia di Ciciretti al 61', con un tocco pregevole dalla linea di fondo.



TABELLINO



BENEVENTO-LATINA 2-1

MARCATORI: 20' Corvia (L), 42' Pezzi (B); 61' Ciciretti (B).

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 5; Camporese 6, Lucioni 6, Pezzi 7, Venuti 6; Chibsah 6, Pajac 6,5 (57' Lopez 6); Viola 5,5 (70' Del Pinto 6), Ceravolo 5,5, Ciciretti 7,5; Falco 5,5 (84' Gyamfi sv). A disp.: Gori, Bagadur, Buzzegoli, Matera, Melara, Brignola. All.: Baroni 6,5.

LATINA (3-4-3): Pinsoglio 6,5; Brosco 5,5, Coppolaro 5,5, Dellafiore 6; Nica 5,5 (51' Bruscagin 6), De Vitis 6 (82' Mariga sv), Di Matteo 5, Bandinelli 6,5; Buonaiuto 5,5 (69' Rolando 6), Corvia 6,5, Insigne 5,5. A disp.: Grandi, Maciucca, Rocca, De Giorgio, Negro, Regolanti. All.: Vivarini 6.

ARBITRO: Ivano Pezzuto 6.

NOTE: Espulso: Di Matteo (L) al 45' per doppia ammonizione.

Ammoniti: Camporese, Del Pinto, Falco (B), Brosco, Corvia (L).



Angoli: 8-2. Rec.: pt 2', st 5'.

PAGELLE