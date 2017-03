Serie B, Benevento-Entella 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Entella 0-0, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito.

Benevento-Entella 0-0, nella 30a giornata di Serie B. Nonostante gli sforzi di entrambe le squadre, il punteggio iniziale non cambia: le parate di Cragno e Iacobucci lasciano a reti inviolate la sfida del Vigorito. I campani restano quarti da soli, mentre i chiavaresi muovono la classifica ma ancora una volta non riescono a fare bottino pieno in trasferta. Primo tempo con poche emozioni: all'11' Cissè calcia alto da buona posizione. Al 40' Ciciretti impegna Iacobucci su punizione. Ripresa più vivace: al 55' ancora Iacobucci decisivo su Cissè, poi, nell'ultima mezz'ora, si sveglia l'Entella. Al 60' Cragno respinge un tiro ravvicinato di Caputo, poi vola a deviare un tentativo di Palermo da fuori area. Nel recupero Diaw ha la grande chance in contropiede per decidere la partita, ma non supera il portiere giallorosso in uscita.

TABELLINO

Benevento-Virtus Entella 0-0

BENEVENTO (4-3-3): Cragno 7; Lucioni 6, Lopez 6, Camporese 6,5, Venuti 6; Del Pinto 5,5 (73' Eramo 6), Chibsah 6, Buzzegoli 6 (72' Viola 5,5); Ceravolo 5,5 (52' Falco 6), Ciciretti 6,5, Cissé 6.

A disp. , Gori, Pezzi, Padella, Gyamfi, Pajac, Matera.

All. Marco Baroni 6.

VIRTUS-ENTELLA (4-3-1-2): Iacobucci 6,5; Belli 6, Ceccarelli 6,5, Benedetti 6, Baraye 6; Troiano 6, Palermo 6,5, Ammari 6 (72' Tremolada 6) ; Moscati 6; Caputo 5,5 (90' Zaniolo sv) , Catellani 5,5 (76' Diaw 5,5) .

A disp. Paroni, Filippini, Pecorini, Pellizzer, Sini, Ardizzone.

All. Roberto Breda 6.

ARBITRO: Eugenio Abbattista 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 59' Benedetti (V); 83' Diaw (V); 88' Falco (B); 90' Iacobucci (V).

ESPULSI: nessuno.



11-3