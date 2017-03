Serie B, Trapani-Bari 4-0: pagelle e highlights. Diretta

Trapani-Bari 4-0, giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Provinciale.



Il Trapani strapazza un Bari irriconoscibile e accorcia in classifica in chiave salvezza. Gara decisa già nella prima frazione dall'acuto di Legittimo e dalla doppietta di un ispiratissimo Jallow. Nella ripresa, al 58', Coronado in contropiede chiude i conti. Squadra di Calori autrice di una prestazione maiuscola facilitata però dall'arrendevolezza di un Bari parso parente lontano della squadra vista nelle ultime settimane. Galletti imbarazzanti in difesa e poco incisivi in attacco. Partita da dimenticare in fretta per la squadra di Colantuono.

TABELLINO

Trapani-Bari 4-0

MARCATORI: 21' Legittimo (T), 27' Jallow (T), 37' Jallow (T), 58' Coronado (T).

TRAPANI (4-3-1-2): Pigliacelli 6,5; Pagliarulo 7, Legittimo 7, Rizzato 7,5, Casasola 7; Nizzetto 7 (67' Raffaello 6), Barillà 6,5 (75' Ciaramitaro sv), Maracchi 7; Coronado 7,5; Colombatto 7, Jallow 8 (58' Curiale 6).

A disp. Guerrieri, Cason, Fazio, Visconti, Kresic, Rossi, Canotto.

All. Alessandro Calori 7,5.

BARI (3-4-3): Micai 5,5; Daprelà 5, Tonucci 4,5, Suagher 5,5; Capradossi 4,5 (46' Sabelli 5,5) , Macek 4,5, Basha 5, Furlan 5; Galano 5 (46' Raicevic 6) , Brienza 5,5 (74' Parigini 5) , Floro Flores 5.

A disp. Gori, Cassani, Viola, Fedele, Martinho, Ivan.

All. Stefano Colantuono 4.

ARBITRO: Gianluca Manganiello 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 27' Jallow (T); 31' Capradossi (B); 63' Raicevic (B); 84' Pagliarulo (T); 84' Floro Flores (B).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 0, st 0