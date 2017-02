Serie B: colpo Bari, Benevento al tappeto

Primo ko al Vigorito in campionato dopo oltre due anni per il Benevento che, nell'anticipo della 27esima giornata di Serie B perde 4-3 con il Bari. Tra i Galletti doppietta di Galano, rigore di Salzano e gol di Floro Flores. I sanniti restano secondi a quota 46, il Bari sale al quinto posto con 40 punti.

La prima occasione del match del Vigorito è di Floro Flores ma la sua conclusione viene respinta da un attento Cragno. Al 13' il Benevento passa in vantaggio con Lopez che deposita in rete la sfera sugli sviluppi di un angolo. Un minuto dopo il Bari pareggia i conti con Galano, bravo ad inserirsi nella retroguardia sannita e ad infilare Cragno col destro. Al 23' i Galletti raddoppiano con Floro Flores che insacca a porta vuota su cross di Brienza. Il Bari cala addirittura il tris al 39' con un rigore trasformato da Salzano e concesso per netto fallo in area di Chibsah su Floro Flores. Il Benevento reclama subito dopo un penalty per un sospetto fallo di Tonucci su Ceravolo ma al 42' accorcia comunque le distanze con un perfetto stacco di testa di Cissé su cross di Ceravolo. Il Bari va così negli spogliatoi avanti 3-2.

Il secondo tempo si apre con il pareggio degli uomini di Baroni firmato da Ceravolo che batte Micai con una perfetta zampata su assist di Venuti. Il Bari non ci sta e al 55' trova la rete del 3-4 ancora con Galano che beffa Cragno con un destro incrociato. Il match è bellissimo e Ciciretti prova ad infiammarlo ancor di più con un sinistro velenoso parato però da Micai. Nel finale Falco colpisce in pieno la traversa con un tiro potente dal limite dell'area mentre Baroni viene allontanato dal campo dall'arbitro Pinzani per proteste. Il Benevento resta secondo e manca l'aggancio in vetta alla classifica al Frosinone. Il Bari centra la terza vittoria nelle ultime quattro gare e torna prepotentemente in corsa per un posto nei playoff.