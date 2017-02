Serie B, Benevento-Bari 3-4: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Bari 3-4, giocata oggi, venerdì 24 febbraio 2017 alle ore 20.30. Match valido per la 26a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito.



Primo ko al Vigorito in campionato dopo oltre due anni per il Benevento che, nell'anticipo della 27esima giornata di Serie B perde 4-3 con il Bari. Tra i Galletti doppietta di Galano, rigore di Salzano e gol di Floro Flores. I sanniti restano secondi a quota 46, il Bari sale al quinto posto con 40 punti.



TABELLINO

Benevento-Bari 3-4

MARCATORI: 13' Lopez (B), 14' Galano (B), 23' Floro Flores (B), 39' Salzano (Rig.) (B), 43' Cissé (B), 49' Ceravolo (B), 55' Galano (B).

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 6,5; Pezzi 6, Lopez 6,5 (81' Melara 6), Camporese 6, Venuti 6,5 (62' Gyamfi 6); Chibsah 5,5 (82' Buzzegoli 6), Viola 6,5; Ceravolo 7,5, Ciciretti 7,5, Cissé 6,5; Falco 7.

A disp. , Gori , Bagadur , Rutjens, Del Pinto , Matera , Brignola .

All. Marco Baroni 6.

BARI (4-3-3): Micai 6,5; Tonucci 6, Sabelli 6,5, Morleo 6,5, Capradossi 6; Macek 6,5 (61' Greco 6) , Basha 6, Salzano 6; Galano 7,5 (67' Suagher 6) , Brienza 7, Floro Flores 7,5 (80' Maniero 6) .

A disp. Gori , Daprelà , Cassani , Moras , Romizi , Furlan , Parigini.

All. Stefano Colantuono 7.

ARBITRO: Riccardo Pinzani 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 20' Sabelli (B); 35' Tonucci (B); 50' Chibsah (B); 57' Ciciretti (B); 59' Salzano (B); 83' Micai (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0. REC.: pt 0, st 5





BENEVENTO voto 1. Cragno Alessio (POR) 6.5 2. Pezzi Enrico (DIF) 6 6. Lopez Walter Alberto (DIF) 6.5 15. Camporese Michele (DIF) 6 18. Gyamfi Bright (DIF) 6 23. Venuti Lorenzo (DIF) 6.5 7. Melara Fabrizio (CEN) 6 13. Chibsah Raman Yussif (CEN) 5.5 30. Buzzegoli Daniele (CEN) 6 35. Viola Nicolas Benito (CEN) 6.5 9. Ceravolo Fabio Giovanni (ATT) 7.5 10. Ciciretti Amato (ATT) 7.5 19. Cissé Karamoko (ATT) 6.5 20. Falco Filippo (ATT) 7 All. Baroni 6

Arbitro: PINZANI 6,5