Serie B, Bari-Verona 0-2: pagelle e highlights. Diretta

Bari-Verona 0-2, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Nicola.

Sedicesima giornata di ritorno in Serie B, Il Verona supera 2-0 il Bari al San Nicola e resta solo al secondo posto, mentre i pugliesi incassano la terza sconfitta consecutiva. Primo tempo dominato dagli ospiti, ma avaro di emozioni; Verona avanti al 35': cross di Romulo, rimpallo che favorisce Luppi, Micai respinge ma Pazzini ribadisce in rete. La reazione dei pugliesi è tutta in un'incornata di Furlan respinta da Nicolas. Al 49' Hellas in 10 per il secondo giallo a Ferrari, ma il Bari non ne approfitta, fatica a imbastire azioni pericolose e subisce al 79' il colpo del k.o.: Micai respinge su Valoti ma non può nulla sulla ribattuta di Zuculini. Nel recupero, espulso Parigini per proteste. Finisce con la contestazione dei tifosi di casa.



Tabellino

Bari-Verona 0-2

MARCATORI: 35' Pazzini (V), 79' Zuculini (V).

BARI (4-4-1-1): Micai 6; Daprelà 5,5 (73' Portoghese 6), Tonucci 6, Moras 5,5, Sabelli 6; Greco 6 (83' Macek 5,5), Fedele 6, Martinho 6,5 (67' Parigini 5,5), Furlan 6; Galano 6,5; Maniero 5,5.

A disposizione: Gori, Cassani, Morleo, Capradossi, Basha, Salzano.

Allenatore: Stefano Colantuono 5.

VERONA (4-3-3): Nicolas 6; Bianchetti 6,5, Souprayen 6, Ferrari 5,5, Romulo 6,5; Fossati 6 (46' Valoti 6,5) , Bessa 6,5, Zuculini 7; Luppi 6, Pazzini 7 (87' Troianiello sv) , Siligardi 6 (51' Boldor 6) .

A disposizione: Coppola, Caracciolo, Zaccagni, Ganz, Fares, Cappelluzzo.

Allenatore: Pecchia Fabio 6,5.

ARBITRO: Gianluca Manganiello 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 16' Siligardi (V); 32' Ferrari (V); 41' Martinho (B); 49' Ferrari (V); 55' Moras (B); 63' Sabelli (B); 76' Parigini (B); 90' Macek (B).

ESPULSI: 49' Ferrari (V); 90' Parigini (V).

ANGOLI: 0-0.



: pt 0, st 5