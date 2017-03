Serie B, Bari-Frosinone 1-0: pagelle e highlights. Diretta

Bari-Frosinone 1-0, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del San Nicola.

Bari-Frosinone 1-0, nella 30a giornata di Serie B. Un gol di testa di Furlan decide la sfida del San Nicola a favore dei padroni di casa. Vittoria meritata della squadra di Colantuono, che costruisce più occasioni dei ciociari, incapaci a reagire concretamente una volta in svantaggio. La squadra di Marino perde, oltre alla partita, la testa della classifica, sorpassata dalla Spal.



Partita accesa, a tratti persino nervosa, ma tutto sommato poche palle-gol. Al 7' Soddimo impegna Micai da fuori area, al 43' Bardi è decisivo su tentativo ravvicinato di Floro Flores. Minuto 48: Micai si esalta su Sammarco, smarcato in area da Dionisi, ma Bardi non è da meno al 60' su botta dalla distanza di Brienza. Al 62' il gol partita: traversone di Daprelà che Furlan schiaccia in rete da due passi. Sterile la reazione frusinate, il Bari non soffre per portare a casa la partita.



TABELLINO