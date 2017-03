Serie B, Ternana-Avellino 4-1: pagelle e highlights. Diretta

Ternana-Avellino 4-1, giocata oggi domenica 26 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Liberati.

Per la 32esima giornata di Serie B, al Liberati la Ternana ritrova la vittoria e travolge l'Avellino: finisce 4-1. La sblocca Avenatti su rigore al 16' e raddoppia Palombi al '36. L'Avellino ci prova, ma ad inizio ripresa arriva il 3-0 di Biagio Meccariello. A 15' dal termine la riapre Ardemagni su rigore, ma un minuto dopo Falletti mette la parola "fine" al match con un bolide dal limite. Ternana che sale a 29 e conquista la seconda vittoria nelle ultime tre partite: il Trapani terz'ultimo è ora distante solo 3 punti. Rimane a quota 37 l'Avellino, che manca l'appuntamento con la vittoria da un mese.



L'episodio chiave del match arriva dopo 15' di gioco: Falletti sbatte contro un difensore ospite e l'arbitro vede rigore. Tra le proteste (legittime) dell'Avellino, Avenatti supera Lezzerini e sigla il decimo gol in stagione. Il raddoppio arriva sempre grazie ad uno scatenato Falletti, che si beve mezza difesa e serve a Palombi il pallone del 2-0. Nel secondo tempo va a segno Meccariello con una botta al volo di sisistro, prima del gol della bandiera di Ardemagni su rigore al '74. Un minuto dopo però, Falletti corona la sua partita da 8 in pagella con un missile all'incrocio : standing ovation per l'uruguagio e per la Ternana, finisce 4-1.

TABELLINO

Ternana-Avellino 4-1

MARCATORI: 16' Avenatti (Rig.) (T), 35' Palombi (T), 48' Meccariello (T), 73' Ardemagni (Rig.) (A), 75' Falletti (T).

TERNANA (4-3-2-1): Aresti 6; Zanon 6, Rossi 5,5, Meccariello 7, Diakitè 6; Falletti 8 (82' Contini 6), Petriccione 6,5, Di Noia 6 (27' Defendi 6); Ledesma 6 (78' Coppola 6), Palombi 7; Avenatti 7.

A disp. , Piacenti, Tinti, Della Giovanna, Palumbo, Monachello, La Gumina, Pettinari.

All. Fabio Liverani 6,5.

AVELLINO (4-4-2): Lezzerini 5,5; Djimsiti 5,5, Gonzalez 5, D'Angelo 6, Belloni 5,5 (46' Paghera 6) ; Lasik 6 (53' Bidaoui 6,5) , Laverone 5, Omeonga 5 (59' Camará 6) , Jidayi 5; Verde 6, Ardemagni 5,5.

A disp. , Iuliano, Perrotta, Migliorini, Solerio, Eusepi, Castaldo.

All. Walter Novellino 5.

ARBITRO: Aleandro Di Paolo 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 9' Laverone (A); 19' Falletti (T); 33' Zanon (T); 60' Meccariello (T).

ESPULSI: nessuno.



: 2-3.: pt 4, st 5