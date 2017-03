Serie B, Spezia-Avellino 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Spezia-Avellino 2-1, giocata oggi, sabato 11 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 30a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Picco.

Al Picco, Spezia batte Avellino 2-1, nella 30a giornata di Serie B. Ospiti in vantaggio al 17' con Ardemagni, bravo ad anticipare tutti a centro area su cross invitante di capitan D'Angelo. La reazione dei ragazzi di Di Carlo non si fa attendere: al 24' pareggio in coabitazione tra Djokovic (autore del tiro) e Radunovic (papera colossale). Il pari immediato mette le ali alle Aquile, che nella ripresa trovano il gol da tre punti al 68' con un colpo di testa in tuffo del solito Granoche (decimo centro in B in stagione). Spezia che torna così in piena corsa per un posto play-off mentre la squadra di Novellino esce ridimensionata dagli scontri diretti di questa settimana amara.



TABELLINO

Spezia-Avellino 2-1

MARCATORI: 17' Ardemagni (A), 24' Radunovic (Aut.) (A), 68' Granoche (S).

SPEZIA (4-3-3): Chichizola 6; Valentini 6,5, Migliore 6,5, Terzi 6, Djokovic 6,5; Errasti 5,5 (65' Pulzetti 6), Vignali 6,5, Maggiore 6; Piccolo 6,5 (86' Datkovic 6), Fabbrini 6,5 (78' Baez 6), Granoche 7,5.

A disp. , Valentini, De Col, Sciaudone, Signorelli, Piu, Mastinu.

All. Domenico Di Carlo 6,5.

AVELLINO (4-4-1-1): Radunovic 5; Migliorini 5,5, Solerio 6, Moretti 6 (65' Omeonga 6) , D'Angelo 5,5; Lasik 6 (76' Camará 5,5) , Laverone 6, Paghera 6,5, Jidayi 5,5; Verde 6 (46' Castaldo 5,5) ; Ardemagni 6,5.

A disp. Lezzerini, Perrotta, Belloni, Eusepi, Bidaoui.

All. Walter Novellino 6.

ARBITRO: Davide Ghersini 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 9' Errasti (S); 23' Lasik (A); 63' D'Angelo (A); 73' Ardemagni (A); 73' Djokovic (S).

ESPULSI: nessuno.



