Serie B: reti bianche fra Trapani e Avellino

serie B fra Trapani e Avellino. Allo stadio Provinciale va in scena un match molto delicato tra due squadre a rischio retrocessione e a vincere è soprattutto la paura di non perdere: ne viene fuori un pareggio senza emozioni e un punto ciascuno. I siciliani salgono a 20 punti ma restano ultimi mentre gli irpini si portano a quota 26 in zona playout.

Si chiude senza gol il Monday Night della 24esima giornata difra. Allo stadio Provinciale va in scena un match molto delicato tra due squadre a rischio retrocessione e a vincere è soprattutto la paura di non perdere: ne viene fuori unsenza emozioni e un punto ciascuno. I siciliani salgono ama restano ultimi mentre gli irpini si portano a quotain

Trapani e Avellino proseguono nel loro momento positivo e così si accontentano di un pareggio, anche se il punto non cambia di molto la loro deficitaria classifica. Al Provinciale ne viene fuori una gara con poche emozioni, finita 0-0. Nel primo tempo gli irpini si fanno vedere con Ardemagni e Verde mentre i siciliani replicano con Citro e Barillà. Nella ripresa l'Avellino si fa vedere con un tiro di Laverone che Pigliacelli blocca in due tempi mentre al 65' l'occasione migliore ce l'ha il Trapani con Coronado ma il brasiliano, a tu per tu col portiere, gli calcia addosso.

Finisce senza gol, 0-0: dopo due vittorie di fila il Trapani rallenta la corsa ma resta comunque ultimo in classifica con 20 punti, a -6 dalla zona playout dove c'è proprio l'Avellino, con il Pisa, a quota 26.