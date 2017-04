Serie B, Pisa-Avellino 0-1: pagelle e highlights. Diretta

Pisa-Avellino 0-1, giocata oggi, lunedì 17 aprile 2017 alle ore 18. Match valido per la 36a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arena Garibaldi.



Si chiude il primo posticipo della 36esima giornata di Serie B giocato all'Arena Garibaldi tra Pisa e Avellino. La squadra campana riesce a portare a casa i tre punti, battendo il Pisa per 1 a 0 con il gol di Laverone al minuto 49, giocando una partita molto attenta difensivamente, infatti Radunovic ha subito un solo tiro in porta durante tutta la partita.E' una vittoria che fa allontanare sempre di più la squadra irpina dalla zona playout confermandosi al 14esimo posto; grazie a questa vittoria i punti ora sono 44, allugando il gap a più 5 punti dal 18esimo posto. Brutta sconfitta per il Pisa che rimane al penultimo posto a quota a 32 punti, riducendo sempre di più le proprie speranze per potersi salvare.



E' un occasione sprecata di far punti per la squadra toscana, che era partita molto bene mettendo forte pressione alla squadra ospite, che però con il passare del tempo ha aumentato i giri sfiorando il gol a fin primo tempo con Lasik. Nella ripresa è invece partita benissimo la squadra ospite, che, approfittando di un'ingenuità della difesa del Pisa, si porta in vantaggio con un tiro ravvicinato di Laverone. Dopo il gol del vantaggio la squadra ospite gioca una partita attenta in difesa lasciando pochissimi spazi e riuscendo a difendere il vantaggio dagli assalti finali degli attaccanti del Pisa, che nel finale di partita provano a rendersi pericolosi, con Cani e Peralta, non riuscendo però a trovare il gol del pareggio.



TABELLINO

Pisa-Avellino 0-1

MARCATORI: 49' Laverone (A).

PISA (4-3-3): Ujkani 6; Longhi 5, Lisuzzo 5,5, Golubovic 5,5, Milanovic 5,5 (74' Lores Varela 6); Di Tacchio 6, Mannini 6,5, Verna 5,5; Angiulli 5 (53' Peralta 6), Manaj 5 (64' Cani 6), Masucci 5.

A disposizione: Cardelli, Birindelli, Del Fabro, Lazzari, Zammarini, Gatto.

Allenatore: Gennaro Gattuso 5.

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 7; Perrotta 6, Djimsiti 6,5, Gonzalez 6, Moretti 7; Lasik 7, Laverone 7, Omeonga 6,5 (67' D'Angelo 6) , Jidayi 6 (74' Solerio 6) ; Eusepi 6 (60' Castaldo 6) , Ardemagni 6.

A disposizione: Lezzerini, Belloni, Verde, Soumaré, Bidaoui, Camará.

Allenatore: Walter Novellino 7.

ARBITRO: Marco Piccinini 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 29' Eusepi (A); 45' Lisuzzo (P); 45' Lasik (A); 62' Omeonga (A); 81' D'Angelo (A); 90' Moretti (A); 90' Lores Varela (P).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 5-5.



: pt 2, st 5