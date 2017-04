Serie B, Frosinone-Avellino 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Frosinone-Avellino 1-1, giocata oggi, lunedì 3 aprile 2017 alle ore 20:30. Match valido per la 34a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Matusa.



Nell'anticipo della giornata 34 di Serie B, al Matusa , Frosinone e Avellino pareggiano 1-1. Parte forte la squadra di casa: al 6' un tiro dal limite di Dionisi, sfiorato da Moretti, finisce sull'esterno della rete. Al 15', il gol del Frosinone: Mazzotta scatta sul filo del fuorigioco e serve Dionisi che, di testa, segna l'1-0. I ritmi si abbassano, ma i ciociari sfiorano il raddoppio al 32': Radunovic salva su Maiello. Avellino pericolosissimo al minuto 42, quando il pallone danza nell'area piccola senza che Eusepi e Castaldo riescano a spingerla in rete. Ripresa a lungo noiosa, attaccano di più i padroni di casa ma senza affondare il colpo, e pagano a caro prezzo al minuto 81: respinta di Russo e destro dal limite di Castaldo che si insacca dopo aver toccato il palo. Rabbiosa la reazione dei ciociari: all'85' Terranova calcia dal limite ma centra la traversa, poi Dionisi viene affossato a centro area senza che Marini intervenga. Finale nervoso, Novellino viene espulso ma il punteggio non cambia più.



Tabellino

Frosinone-Avellino 1-1

MARCATORI: 15' Dionisi (F), 81' Castaldo (A).

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6,5; Russo 6, Ariaudo 6 (46' Krajnc 6), Terranova 6; Mazzotta 6,5 (70' Crivello 6), Fiamozzi 6,5, Gori 6, Maiello 6, Sammarco 6 (84' Kragl 6); Ciofani 5,5, Dionisi 7.

A disp. Zappino, Pryima, Besea, Frara, Volpe, Mokulu.

All. Pasquale Marino 6.

AVELLINO (4-4-1-1): Radunovic 6,5; Perrotta 6, Djimsiti 6, Migliorini 5,5, Gonzalez 6 (69' Belloni 5,5) ; Moretti 6 (31' Castaldo 7) , D'Angelo 6,5, Laverone 6,5, Omeonga 6; Eusepi 5,5 (80' Verde 6) ; Bidaoui 6.

A disp. Lezzerini, Solerio, Jidayi, Gavazzi, Soumaré, Camará.

All. Walter Novellino 6,5.

ARBITRO: Valerio Marini 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 68' Terranova (F); 80' Fiamozzi (F); 86' Bidaoui (A).

ESPULSI: nessuno.



