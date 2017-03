Serie B: festa Avellino, la Spal cade ancora

L'Avellino sconfigge 1-0 la Spal nell'anticipo della 33esima giornata di Serie B. Al Partenio i ragazzi di Novellino si impongono grazie alla rete sigla in apertura di ripresa da Eusepi e si portano a 40 punti in classifica allontanandosi dalle zone calde. La squadra di Semplici, invece, subisce la seconda battuta d’arresto consecutiva e rischia di venire agganciata al secondo posto a quota 58 dal Verona, impegnato sabato a Trapani.



parte bene e al 7' confeziona la prima palla gol:approfitta dell'errore in uscita diper servire al centro l'accorrenteche però manca di un soffio la porta. Larisponde al 16' con un contropiede concluso di poco a lato da. Lo stesso numero 11 ospite va ad un passo dalla rete sullo scadere della prima frazione ma il suo tiro viene parato daAlla ripresa del matchpassa in vantaggio conche scatta sul filo del fuorigioco e batte Meret su passaggio filtrante dicorre ai ripari ed inserisce Floccari al posto di uno spento. L'ex attaccante della Lazio al 64' calcia a botta sicura ma trova la grande risposta di. Lasi getta in avanti alla ricerca del pari ma è l'Avellino ad andare vicino al raddoppio con un pallonetto diche non sorprende Meret. In pieno recupero gli irpini possono chiudere ancora una volta i conti in contropiede ma Ardemagni si fa ipnotizzare dal portiere ospite calciando centrale da pochi passi. Per la squadra disi allontana l'incubo retrocessione mentre la Spal resta seconda e potrebbe subire domani l'aggancio del