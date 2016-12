Serie B: derby all'Avellino, la Salernitana si arrende

Finisce 3-2 al Partenio il derby campano tra Avellino e Salernitana. Prima vittoria per Novellino sulla panchina degli irpini che tornano al successo dopo quattro turni, salgono a quota 20 punti e acciuffano la Ternana al penultimo posto. Per la Salernitana arriva la seconda sconfitta consecutiva e gli uomini di Bollini rimangono così fermi a 21 punti e quindi in piena lotta retrocessione. Derby campano spumeggiante ed emozionante. Prima frazione che si conclude con i padroni di casa in vantaggio di due reti grazie ai gol di Jidayi al 17' e Ardemagni al 49' e anche di un uomo per l'espulsione di Mantovani. Nel secondo tempo i granata non demordono e riescono a trovare il gol della speranza con Busellato al 63'. Nonostante diversi tentativi alla ricerca del pari, il gol lo trova l'Avellino in contropiede con Verde al 90'. Al 92' c'è ancora tempo per il rigore di Donnarumma.