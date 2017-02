Serie B, Cittadella-Avellino 1-3: pagelle e highlights. Diretta

Cittadella-Avellino 1-3, giocata oggi, sabato 18 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 26a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Tombolato.



Parita pazza al Tombolato tra Cittadella e Avellino: dominano i padroni di casa, ma gli ospiti segnano due gol in più, finisce 1-3 per i campani, la sfida valida per la 26a giornata di Serie B. Nel primo tempo passa il Cittadella con il gol di Strizzolo, ma nella ripresa sale in cattedra Ardemagni (ex della gara) e si ribalta il risultato. Nel finale, in contropiede, Eusepi chiude il match con il gol del definitivo 1-3. Cittadella che viene raggiunto dal Perugia a quota 39, Avellino che fa un bel balzo in avanti e raggiunge quota 32. Strizzolo apre le marcature al 12’ con un tocco sottomisura su cross dalla sinistra, e per il Cittadella la strada sembra in discesa. Qualche errore di troppo sottoporta, ma il dominio dei padroni di casa è netto: si va al riposo sull’1-0. Nel secondo tempo però, succede l’imponderabile: Radunovic si trasforma in un muro e salva i suoi in almeno tre occasioni, Ardemagni non perdona la sua ex squadra segnando una doppietta da bomber vero ed Eusepi nel finale fissa la gara sull’1-3 finale.



TABELLINO

Cittadella-Avellino 1-3

MARCATORI: 14' Strizzolo (C), 55' Ardemagni (A), 86' Ardemagni (A), 90' Eusepi (A).

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5,5 (17' Paleari 6); Benedetti 6, Scaglia 6, Varnier 6, Pelagatti 6; Pasa 6, Iori 6,5, Schenetti 6,5 (65' Valzania 6); Strizzolo 6,5 (70' Vido 6); Arrighini 6,5, Iunco 6,5.

A disp. , Salvi , Martin , Pascali , Paolucci , Maniero , Chiaretti .

All. Roberto Venturato 6.

AVELLINO (4-4-1-1): Radunovic 7; Perrotta 6, Gonzalez 6,5, Moretti 5,5 (47' Omeonga 6) , D'Angelo 6; Belloni 6 (71' Eusepi 6,5) , Lasik 6, Laverone 6,5, Jidayi 6; Verde 6 (62' Camará 6) ; Ardemagni 7.

A disp. Lezzerini, Migliorini , Solerio , Paghera , Castaldo , Soumaré .

All. Walter Novellino 7.

ARBITRO: Valerio Marini 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 31' D'Angelo (A); 31' Iunco (C); 56' Gonzalez (A); 71' Perrotta (A).

ESPULSI: nessuno.



CITTADELLA voto 1. Alfonso Enrico (POR) 5.5 22. Paleari Alberto (POR) 6 3. Benedetti Amedeo (DIF) 6 6. Scaglia Filippo (DIF) 6 13. Varnier Marco (DIF) 6 19. Pelagatti Carlo (DIF) 6 20. Pasa Simone (DIF) 6 4. Iori Manuel (CEN) 6.5 5. Valzania Luca (CEN) 6 7. Schenetti Andrea (CEN) 6.5 17. Strizzolo Luca (ATT) 6.5 18. Arrighini Andrea (ATT) 6.5 26. Iunco Antimo (ATT) 6.5 28. Vido Luca (ATT) 6 All. Venturato 6

AVELLINO voto 22. Radunovic Boris (POR) 7 3. Perrotta Marco (DIF) 6 32. Gonzalez Alejandro Damian (DIF) 6.5 4. Moretti Federico (CEN) 5.5 8. D'Angelo Angelo (CEN) 6 11. Belloni Niccolò (CEN) 6 15. Lasik Richard (CEN) 6 19. Laverone Lorenzo (CEN) 6.5 21. Omeonga Stephane (CEN) 6 25. Jidayi William (CEN) 6 7. Verde Daniele (ATT) 6 9. Eusepi Umberto (ATT) 6.5 30. Camará Idrissa (ATT) 6 33. Ardemagni Matteo (ATT) 7 All. Novellino 7

