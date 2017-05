Serie B: il Benevento risorge, Avellino piegato

Il Benevento si impone 2-1 sull'Avellino nel derby campano del Vigorito, valido per la 39esima giornata di Serie B. I padroni di casa passano in vantaggio nella ripresa con Ceravolo e raddoppiano con Falco. Per gli irpini risulta inutile il gol di Esuepi. La squadra di Baroni torna così al successo dopo quasi un mese e si rilancia in classifica portandosi al quinto posto con 58 punti. Gli irpini restano a quota 45, +1 sulla zona playout.

Primo tempo ricco di emozioni al Vigorito. Il Benevento va ad un passo dal gol all'11' con una punizione di Viola che si spegne di un soffio a lato. Lo stesso numero 35 spreca una grande occasione al 28' quando, liberato in area dalla sponda di Ceravolo, centra in pieno Radunovic da due passi. Al 33' è Falco a disegnare una bellissima traiettoria su punizione dal limite ma il pallone lambisce il palo. Sale poi in cattedra Radunovic che si oppone con un miracolo al destro a botta sicura di Ceravolo, liberato in area da Falco. Al 39' ecco il primo squillo dell'Avellino con un destro dal limite di Lasik, fuori di pochissimo.

Al 5’ della ripresa il Benevento passa in vantaggio con uno splendido colpo di testa di Ceravolo sul cross di Falco. Al 55' i padroni di casa vanno ad un passo dal raddoppio con un tiro a botta sicura di Falco respinto con un guizzo da Radunovic. Novellino inserisce Bidaoui e il marocchino sfiora il pari al 57' con una conclusione insidiosa respinta sul primo palo da Cragno. Al 65' il Benevento raddoppia con Falco che approfitta di una dormita di Omeonga per entrare in area e battere Radunovic con un diagonale preciso. Gli irpini tornano in partita al 70' quando Eusepi accorcia le distanze con una spizzata vincente sul traversone di D'Angelo. In pieno recupero Bidaoui mette al centro per Djimsiti che, di testa, non inquadra la porta. Il Benevento, dopo aver collezionato solo un punto nelle ultime quattro gare, torna al successo e si porta in quinta posizione a -2 dal Perugia. L'Avellino subisce la seconda sconfitta consecutiva e dovrà lottare fino all'ultimo per conquistare la salvezza.