Serie B, Benevento-Avellino 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Benevento-Avellino 2-1, giocata oggi lunedì 1 maggio 2017 alle ore 12:30. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Vigorito

Nella 39a giornata del campionato di Serie B, Benevento-Avellino finisce 2-1. Match spettacolare al Vigorito, con le formazioni in grado di esprimere un buon calcio e creare molte occasioni da gol. La prima di queste, nel primo tempo, capita sui piedi di Viola, che non sfrutta a dovere un rimpallo in area e di sinistro grazia Radunovic. Il portiere irpino è poi fenomenale nell'intercettare una conclusione di Ceravolo, ben servito da Falco. Per gli uomini di Novellino, l'unica occasione nei primi 45 minuti capita sul destro di Lasik, che non sfrutta a dovere un'incerta uscita di Cragno e, dal limite, conclude fuori di poco.

Nel secondo tempo, si infiamma la partita: il Benevento passa subito in vantaggio grazie a Ceravolo, che al minuto 50, di testa, indirizza in rete un ottimo cross di Falco. Il numero 20 è poi protagonista nel 2-0 al 65': ruba palla a Omeonga, entra in area e, di sinistro, batte Radunovic in uscita. Partita che sembra in mano alle Streghe, ma al minuto 70 l'Avellino accorcia le distanze grazie ad un colpo di testa di Eusepi sugli sviluppi di un corner. Nel finale, gli ospiti, privi di Novellino, espulso, vanno più volte vicino al pareggio con un ottimo Bidaoui, ma il risultato non cambia. Con questa vittoria, il Benevento scavalca il Cittadella al quinto posto con 58 punti. L'Avellino, invece, resta fermo a 45 punti, ad una sola lunghezza dal Trapani, quintultimo e momentaneamente ai Play-out.

Tabellino

Benevento-Avellino 2-1