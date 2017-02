Serie B, Avellino-Verona 2-0: formazioni, pagelle e highlights. Diretta

Avellino-Verona 2-0, giocata sabato 11 febbraio 2017 alle ore 15. Match valido per la 25a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Partenio.

Dopo il pareggio interno contro il Benevento il Verona di Pecchia non riesce a ritrovare i tre punti e perde la vetta. I padroni di casa giocano un match perfetto e portano a casa i tre punti grazie al 2 a 0 maturato con i gol di Paghera su calcio di rigore e Verde, nella 25a giornata di Serie B. L'Avellino con questo successo sale al quattordicesimo posto a quota 29 punti. Da segnalare l'aggressione furiosa dei tifosi locali a Luca Toni, reo di possedere una sciarpa gialla nella sua vettura, sfasciata da quest'ultimi.



Primo tempo povero di emozioni quello tra Avellino e Verona. Il più pericoloso è Verde che si rende protagonista di alcune conclusioni. Nella seconda frazione poi i padroni di casa prendono coraggio e al 50esimo passano in vantaggio grazie al rigore realizzato da Paghera. Dieci minuti dopo, il migliore in campo Verde la chiude con un sinistro che fulmina Nicolas. A nulla vale la reazione di Pecchia che inserisce Cappelluzzo, un attaccante al posto di un difensore, Caracciolo.



TABELLINO

AVELLINO-VERONA 2-0

MARCATORI: 49' Paghera rig. (A); 60' Verde (A).

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 6; Djimsiti 6, Laverone 6, Perrotta 5,5, D'angelo 5,5; Jidayi 6, Lasik 6, Moretti 5,5 (67' Omeonga 6), Paghera 6,5; Verde 7 (83' Solerio sv), Ardemagni 6. A disp.: Lezzerini, Camarà, Bidaoui, Castaldo, Eusepi, Soumaré. All.: Novellino 6,5.

VERONA (4-2-3-1): Nicolas 5; Bianchetti 5,5, Caracciolo 5 (76' Cappelluzzo 5,5), Pisano 5,5, Souprayen 5,5; Bessa 6, Fossati 5 (63' Zuculini 5,5); Romulo 5,5 (31' Siligardi 6), Zaccagni 5,5, Juanito 5; Luppi 5,5. A disp.: Coppola, Boldor, Ferrari, Zuculini, Fares, Troianiello. All.: Pecchia 5,5.

ARBITRO: Marco Serra.

NOTE: Ammoniti: Jidayi, Laverone, Moretti (A), Bianchetti, Pisano, Siligardi (V).

Angoli: 0-0. Rec.: pt 3', st 6'.