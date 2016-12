Serie B: Avellino-Salernitana 3-2, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO DISPONIBILI A PARTIRE DALLA MEZZANOTTE DOPO LA PARTITA





Finisce 3-2 alil derby campano tra. Prima vittoria persulla panchina degli irpini che tornano al successo dopo quattro turni, salgono a quota 20 punti e acciuffano laal penultimo posto. Per laarriva la seconda sconfitta consecutiva e gli uomini dirimangono così fermi a 21 punti e quindi in piena lotta retrocessione. Derby campano spumeggiante ed emozionante. Prima frazione che si conclude con i padroni di casa in vantaggio di due reti grazie ai gol dial 17' eal 49' e anche di un uomo per l'espulsione di. Nel secondo tempo i granata non demordono e riescono a trovare il gol della speranza conal 63'. Nonostante diversi tentativi alla ricerca del pari, il gol lo trova l'in contropiede conal 90'. Al 92' c'è ancora tempo per ildi