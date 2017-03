Serie B, Avellino-Novara 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Avellino-Novara 1-1, giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Partenio.



Nella 31esima giornata della Serie B Avellino e Novara pareggiano per 1 a 1 al Partenio. I padroni di casa tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive e salgono a quota 37 punti; mentre gli ospiti raggiungono quota 45 punti. Dopo soli 9 minuti di gioco è Filippo Macheda che con una deviazione fortuita a portare in vantaggio il Novara. Poi gli ospiti sprecano diverse occasioni per raddoppiare. Per la reazione dei Lupi bisogna aspettare il secondo tempo: al minuto 71 l'arbitro annulla un gol ad Ardemagni per fuorigioco, poi è lo stesso attaccante che al 75esimo realizza il calcio di rigore che sancisce il pareggio.

TABELLINO

Avellino-Novara 1-1

MARCATORI: 9' Macheda (N), 76' Ardemagni (Rig.) (A).

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 5,5; Djimsiti 6, Solerio 5,5 (67' Bidaoui 5,5), Gonzalez 6, D'Angelo 6; Laverone 5,5, Omeonga 6, Jidayi 5,5 (83' Migliorini sv), Verde 5 (55' Belloni 6,5); Castaldo 5,5, Ardemagni 6.

A disp. Lezzerini, Perrotta, Moretti, Eusepi, Camará.

All. Walter Novellino 5,5.

NOVARA (3-4-1-2): Da Costa 6; Troest 6, Chiosa 5,5, Lancini 5,5; Calderoni 6, Casarini 6, Cinelli 5,5, Kupisz 6; Orlandi 5,5; Macheda 6 (65' Sansone 5,5) , Galabinov 6 (90' Lukanovic sv) .

A disp. , Montipò, Scognamiglio, Koch, Adorjan, Selasi, Di Mariano, Chaija.

All. Roberto Boscaglia 6.

ARBITRO: Riccardo Ros 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 29' Chiosa (N); 39' Galabinov (N); 70' Calderoni (N); 74' Troest (N); 87' Lancini (N).

ESPULSI: nessuno.



: 0-0.: pt 0, st 3