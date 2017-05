Serie B, Avellino-Bari 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Avellino-Bari 1-1, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Partenio.



Nella 40ma giornata del campionato di Serie B, al Partenio finisce 1-1 tra Avellino e Bari. Un pari che serve più agli irpini in chiave salvezza, che ai pugliesi che vedono la zona-playoff sempre più lontana. Parte meglio il Bari: al 9’ Salzano di testa costringe Radunovic alla respinta in tuffo. Al 17’ il vantaggio pugliese: Marini punisce un contatto tra Migliorini e Maniero in area irpina con il rigore che Salzano trasforma per l’1-0. L’Avellino prova a reagire, ma senza lucidità. Da segnalare, in un primo tempo privo di grandi emozioni, il grave infortunio al ginocchio di Sabelli, costretto a uscire al 44’. Nella ripresa caricano a testa bassa i padroni di casa, pericolosi in avvio con Migliorini, che manda alto in rovesciata dopo un’uscita spericolata di Micai. Al 65’ il pari campano: altro rigore contestato, stavolta per gli irpini, per un fallo di mano tutt’altro che solare di Moras in area; dal dischetto Verde, subentrato a Laverone da pochi minuti, fa 1-1. Poi, accade molto poco: solo un paio di tentativi di testa, infruttuosi, di Ardemagni e Castaldo.



TABELLINO

Avellino-Bari 1-1

MARCATORI: 17' Salzano (Rig.) (B), 65' Verde (Rig.) (A).

AVELLINO (4-4-2): Radunovic 6,5; Perrotta 6, Djimsiti 6, Migliorini 6,5, Moretti 5,5; Lasik 5,5, Laverone 6 (57' Verde 6,5), Paghera 6, Eusepi 5,5 (53' Castaldo 6); Bidaoui 6,5 (84' Soumaré 6), Ardemagni 6.

A disposizione: Lezzerini, Asmah, Solerio, Omeonga, Jidayi, Camará.

Allenatore: Walter Novellino 6.

BARI (4-3-3): Micai 6,5; Daprelà 6, Moras 5,5, Sabelli 6 (44' Cassani 6) , Capradossi 6; Romizi 5,5, Greco 6 (73' Yebli 6) , Furlan 6,5; Salzano 7, Galano 6,5 (66' Parigini 6) , Maniero 5,5.

A disposizione: Gori, Turi, Suagher, Abreu, Portoghese, Coratella.

Allenatore: Stefano Colantuono 6.

ARBITRO: Valerio Marini 5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 26' Romizi (B); 36' Laverone (A); 64' Moras (B); 64' Maniero (B); 66' Verde (A).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 2, st 5