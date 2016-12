Serie B: Ternana-Ascoli 0-1, gol e highlights. Video

GLI HIGHLIGHTS SARANNO A DISPOSIZIONE DOPO LA PARTITA A PARTIRE DA MEZZANOTTE



Crolla ancora la Ternana, questa volta di fronte al proprio pubblico, contro un Ascoli cinico e spietato: finisce 1-0 in favore dei bianconeri. Match winner della gara è il giovane Favilli, bomber classe ’97 di scuola Juve, che decide la gara con uno stacco imperioso al minuto 57. Terzo ko consecutivo per i padroni di casa, ora fermi in penultima posizione a quota 20. Ascoli che sale a quota 27, agganciando il Brescia di Brocchi a due punti dalla zona playoff.





Primo tempo bloccato al: le due squadre provano a costruire gioco, senza mai sbilanciarsi e prestare il fianco ai contropiedi avversari. Nel secondo tempo la partita si sblocca, con l’che passa in vantaggio grazie ad una perla del giovane: stacco imperioso e palla sotto l'incrocio dei pali. Sfortunati i rossoverdi, che colpiscono la traversa due volte consenza riuscire a trovare la rete del pareggio.