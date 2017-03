Serie B, Salernitana-Ascoli 2-0: pagelle e highlights. Diretta

Salernitana-Ascoli 2-0, giocata oggi domenica 26 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 32a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida dell'Arechi.

Salernitana-Ascoli, match valido per la 32a giornata di Serie B, finisce 2-0. All'Arechi i padroni di casa sfoderano un'ottima prestazione, andando più volte vicini al vantaggio già nel primo tempo con Coda, sugli scudi in fase offensiva ma sfortunato quando colpisce un palo di destro e una traversa su punizione. Nel secondo tempo granata subito in vantaggio dopo 75 secondi con Sprocati, che sfrutta un'incerta respinta di Lanni sul mancino di Odjer. Il raddoppio è firmato da Bernardini, che ribadisce in rete una punizione di Vitale finita sul palo. Nel finale, espulsi tra gli ospiti, impalpabili per tutti i 90 minuti, Mignanelli e il tecnico Aglietti. Con questa vittoria, la terza di fila, la Salernitana sale a quota 42 punti, mentre l'Ascoli resta a 38.

TABELLINO

SALERNITANA - ASCOLI 2-0

SALERNITANA (4-3-3): Gomis 6; Perico 6, Tuia 7, Bernardini 7.5, Vitale 6.5 (42'st Della Rocca sv); Odjer 6.5, Ronaldo 6.5, Minala 6.5; Sprocati 7 (31'st Improta 6), Coda 7, Donnarumma 6.5 (17'st Bittante sv). A disp. Terracciano, Schiavi, Luiz Felipe, Mantovani, Della Rocca, Rosina, Joao Silva. All: Bollini 6.5

ASCOLI (4-4-1-1): Lanni 5.5; Almici 5.5, Cinaglia 5.5, Gigliotti 5.5, Mignanelli 5; Orsolini 5.5 (33'st Giorgi sv), Bianchi 5.5, Cassata 5.5, Felicioli 5 (21'st Lazzari sv); Bentivegna 5 (10'st Perez 5.5); Cacia 6. A disp. Ragni, Mogos, Diop, Addae, Carpani, Gatto. All: Aglietti 5.5

ARBITRO: Illuzzi di Molfetta 6.

RETI: 2'st Sprocati, 20'st Bernardini.

AMMONITI: Vitale (S), Bianchi (A), Bernardini (S), Ronaldo (S), Perico (S).

ESPULSI: 41'st Mignanelli (A) per proteste.



terreno in buone condizioni, giornata primaverile. Angoli: 6-1. Recuperi: 1'pt, 4'st. Spettatori: 10582 compresi abbonati per incasso non comunicato. Tempo effettivo: 50'39".