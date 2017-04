Serie B: Latina-Ascoli 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Latina-Ascoli 0-0, giocata oggi sabato 29 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 39a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Francioni

Al Francioni, per la 39esima giornata di Serie B, Latina e Ascoli si dividono la posta in palio: finisce 0-0. Poche emozioni e tanti sbadigli per i pochi spettatori presenti. Il Latina fallisce quella che probabilmente era l'ultima occasione per sperare nella salvezza, mentre l'Ascoli porta a casa un punto importante. Nerazzurri che rimangono a quota 35, sette lunghezze in meno della quart'ultima posizione. L'Ascoli si proietta invece a quota 45, mantenendo un margine di quattro lunghezze sulla zona playout.

Primo tempo bloccato al Francioni: padroni di casa più volte vicini al vantaggio e fermati solo da un ottimo Lanni. Ospiti che vivono delle fiammate dei propri gioielli, ma ancora carenti in fase di costruzione. Le occasioni migliori arrivano nel finale di tempo: per il Latina ci prova Corvia, che scarica un violento destro su invito di Insigne e chiama Lanni al miracolo. Per l'Ascoli, da segnalare solo un tiro-cross di Mignanelli, deviato in angolo dal debuttante Grandi. Ai punti, meglio il Latina.

Nella ripresa non cambia il canovaccio tattico del match: Latina che prova a fare la gara, ospiti pericolosi in contropiede. Si apre la fiera dell'errore tra il minuto 67' e il 71': prima De Giorgio fallisce un gol facile da pochi passi colpendo il pallone di ginocchio, poi Cacia spreca a porta vuota spedendo alle stelle un assist di Carpani. Nel finale i padroni di casa ci provano con la forza dei nervi, ma rischiano anche di prendere gol in contropiede. Dopo cinque minuti di recupero, si chiude sullo 0-0 un match bloccato e poco spettacolare.

Tabellino

Latina-Ascoli 0-0