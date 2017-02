Serie B: il baby Ascoli stende la Pro Vercelli

L'Ascoli dei giovani prosegue nel suo momento positivo e allo stadio Del Duca batte 3-1 la Pro Vercelli nel recupero della prima giornata del ritorno di serie B, in programma lo scorso 22 gennaio. I marchigiani si impongono in virtù della doppietta di Riccardo Orsolini, già acquistato dalla Juventus, e della rete di Andrea Favilli, bomber di ottime prospettive. Nel finale la rete di Konate per i piemontesi.

La gara del Del Duca, recupero della prima giornata del girone di ritorno, si sblocca subito in favore dell'Ascoli padrone di casa che al 4' fa 1-0 con Orsolini. Il talentuoso esterno, acquistato a gennaio dalla Juventus e rimasto in prestito fino a giugno, è bravo a scavalcare il portiere della Pro Vercelli in uscita e ad insaccare di testa a porta vuota. Poco dopo la mezz'ora, al 38', i padroni di casa raddoppiano con Andrea Favilli: angolo dalla destra e stacco vincente dell'attaccante pisano, classe 1997, cresciuto nella Juventus.

In avvio di ripresa l'Ascoli fa tris e chiude i conti: al 50' Bentivegna lancia per Orsolini che controlla, entra in area e trafigge Zaccagno di interno sinistro per la doppietta personale. Nel finale, all'83', la Pro Vercelli trova la rete della bandiera con Konate sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Con questo successo l'Ascoli aggancia il Carpi a 33 punti ed è a -1 dalla zona playoff mentre la Pro Vercelli, al terzo stop nelle ultime 4 gare, resta terz'ultima a 25 punti.