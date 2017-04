Serie B, Ascoli-Frosinone 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Ascoli-Frosinone 1-1, giocata oggi sabato 8 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 35a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda il video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.



Finisce 1-1 tra Ascoli e Frosinone per effetto dei gol di Dionisi al 77' e Favilli al 95', nella 35a giornata di Serie B. I padroni di casa con il pareggio odierno riescono a tamponare l'emorragia di tre sconfitte consecutive, salendo così a quota 39 punti e confermandosi al quindicesimo posto insieme al Cesena. Gli ospiti, invece, incappano nel terzo pareggio consecutivo e non riescono ad allungare sulle inseguitrici Spal e Verona impegnate nei posticipi domani. Con il pari di oggi sono ben cinque le partite senza sconfitte per i ciociari che si confermano anche la squadra dal miglior rendimento esterno.



Al Del Duca il primo tempo non riserva particolari emozioni degne di nota, ma nella seconda frazione è tutta un'altra storia. Si comincia subito con un paio di buone occasioni non capitalizzate per il Frosinone, mentre al 70' è l'Ascoli ad andare vicino al gol con la punizione di Gigliotti che si stampa sulla traversa. A cavallo tra il 76' e il 77' la sliding door che poteva fare la differenza: prima Mignanelli si vede sbarrare la strada da una grande uscita di Bardi, poi sul capovolgimento di fronte direttamente dal rinvio di Bardi nasce il gol di Dionisi che sblocca il match. Palla al centro e subito altro palo colpito dall'Ascoli con Carpani. Nei minuti finali il Frosinone avrebbe l'opportunità di raddoppiare con Terranova e Dionisi, ma invece arriva la beffa finale a recupero inoltrato con il gol di Favilli all'ultimo secondo che regala l'1-1 agli uomini di Aglietti.

Tabellino

Ascoli-Frosinone 1-1

MARCATORI: 77' Dionisi (F), 90+5' Favilli (A).

ASCOLI (3-5-2): Lanni 7,5; Mengoni 5,5, Gigliotti 6, Cinaglia 5,5; Mignanelli 6,5, Almici 5,5 (80' Perez sv), Bianchi 6, Giorgi 5,5 (61' Carpani 6), Cassata 6; Cacia 5 (67' Orsolini 6,5), Favilli 7.

A disposizione: Ragni, Diop, Mogos, Addae, Bentivegna, Gatto.

Allenatore: Alfredo Aglietti 6.

FROSINONE (3-5-2): Bardi 6,5; Russo 5,5, Ariaudo 6, Terranova 5,5; Mazzotta 6,5, Fiamozzi 6, Gori 5,5 (54' Sammarco 6) , Maiello 6, Soddimo 5 (76' Kragl sv) ; Dionisi 6,5, Mokulu 5,5 (66' Ciofani 6) .

A disposizione: Zappino, Crivello, Pryima, Krajnc, Frara, Volpe.

Allenatore: Pasquale Marino 5,5.

ARBITRO: Marco Serra 6,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 19' Gori (F); 42' Soddimo (F); 44' Cassata (A); 64' Carpani (A); 69' Terranova (F).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 0-0.



pt 0, st 6