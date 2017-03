Serie B, Ascoli-Cittadella 2-1: pagelle e highlights. Diretta

Ascoli-Cittadella 2-1, giocata oggi, sabato 18 marzo 2017 alle ore 15. Match valido per la 31a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.

TABELLINO

Ascoli-Cittadella 2-1

MARCATORI: 51' Litteri (Rig.) (C), 65' Gigliotti (A), 86' Orsolini (A).

ASCOLI (4-4-2): Lanni 6; Augustyn 6 (23' Gigliotti 7), Mengoni 5,5 (46' Mogos 6), Felicioli 6 (63' Orsolini 7,5), Mignanelli 5,5; Almici 6, Bianchi 5,5, Cassata 6, Cacia 6,5; Gatto 5,5, Favilli 6.

A disp. , Ragni, Addae, Slivka, Bentivegna, Perez, Lazzari.

All. Alfredo Aglietti 6,5.

CITTADELLA (4-3-1-2): Alfonso 5,5; Benedetti 6, Scaglia 6, Pedrelli 5,5, Varnier 5,5; Iori 4,5, Valzania 5,5, Bartolomei 6; Litteri 6,5 (80' Kouame sv) ; Chiaretti 6 (58' Paolucci 5,5) , Arrighini 5,5 (71' Schenetti 6) .

A disp. , Paleari, Salvi, Pasa, Martin, Pascali, Vido.

All. Roberto Venturato 6.

ARBITRO: Gianluca Aureliano 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 10' Scaglia (C); 14' Mengoni (A); 54' Favilli (A); 63' Gigliotti (A); 70' Bartolomei (C); 87' Orsolini (A).

ESPULSI: 42' Iori (C).



: 8-6.: pt 1, st 5