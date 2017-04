Serie B, Ascoli-Carpi 1-2: pagelle e highlights. Diretta

Ascoli-Carpi 1-2, giocata oggi sabato 1 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 33 esima giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.

MARCATORI: 40' Cacia (A), 43' Gagliolo (C), 86' Sabbione (C).

ASCOLI (4-4-2): Lanni 5,5; Mengoni 5,5 (59' Cinaglia 6), Gigliotti 5, Almici 4,5, Mogos 5,5; Bianchi 5, Giorgi 5,5 (79' Lazzari sv), Addae 6, Orsolini 5,5; Cacia 6,5 (73' Perez 5,5), Favilli 6.

A disp. , Ragni, Carpani, Cassata, Slivka, Bentivegna, Gatto.

All. Alfredo Aglietti 5,5.

CARPI (4-4-2): Belec 6,5; Letizia 6, Struna 5,5, Gagliolo 7, Poli 5,5; Romagnoli 6, Bianco 5,5 (65' Sabbione 7,5) , Lollo 6, Mbakogu 5,5; Lasagna 6,5 (90' Mbaye sv) , Fedato 6 (80' Concas sv) .

A disp. , Petkovic, Lasicki, D'Urso, Beretta, Di Gaudio, Carletti.

All. Fabrizio Castori 6,5.

ARBITRO: Valerio Marini 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 35' Fedato (C); 55' Bianco (C); 62' Almici (A); 62' Giorgi (A); 64' Lollo (C); 76' Sabbione (C); 83' Almici (A).

ESPULSI: nessuno.



0-0.pt 1, st 4