Serie B, Ascoli-Brescia 0-0: pagelle e highlights. Diretta

Ascoli-Brescia 0-0, giocata oggi sabato 22 aprile 2017 alle ore 15. Match valido per la 37a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.

Per la 37esima giornata di Serie B, allo stadio Del Duca, Ascoli e Brescia si annullano: finisce 0-0. Entrambe le squadre sembrano accontentarsi del punto e mantengono i ritmi bassi per tutti i 90' di gioco. Meglio l'Ascoli ai punti, pur non avendo costruito molte palle-gol. I bianconeri di Aglietti salgono così a quota 41, mentre le rondinelle inseguono a quota 39.



Primo tempo soporifero tra Ascoli e Brescia. Entrambe le squadre appaiono poco lucide in fase di costruzione e non riescono ad alzare i ritmi. Nel complesso, meglio i bianconeri, che vanno vicini alla rete con capitan Giorgi: conclusione alle stelle su cross invitante da destra. Da segnalare le molte proteste dei padroni di casa all'indirizzo di La Penna, che in due occasioni nega il penalty ai giocatori di Aglietti: in entrambe le occasioni rimane qualche dubbio.



Non cambia il registro nei secondi 45' di gioco: i 22 in campo sembrano accontentarsi del pari e giocano su ritmi da amichevole estiva. Il Brescia tira solo una volta nello specchio della porta durante tutti i 90', leggermente meglio l'Ascoli con cinque tentativi. I padroni di casa hanno la migliore occasione proprio in avvio di ripresa con Orsolini, che spedisce alto un pallone vagante in area di rigore. Nel finale di gara sembra chiara l'intenzione di entrambe le squadre, la paura di perdere induce le due compagini a mantenere il possesso a lungo senza mai infierire: finisce 0-0.



Tabellino

Ascoli-Brescia 0-0



ASCOLI (4-4-2): Lanni 6; Mengoni 6, Gigliotti 5,5, Mignanelli 6, Almici 6; Bianchi 6 (67' Addae sv), Giorgi 5 (79' Cacia 6), Cassata 6, Orsolini 5,5 (63' Bentivegna 6); Gatto 6, Favilli 5,5.

A disposizione: Ragni, Augustyn, Mogos, Carpani, Perez, Lazzari.

Allenatore: Alfredo Aglietti 6.

BRESCIA (3-5-1-1): Minelli 6; Untersee 6,5, Coly 6, Blanchard 6; Calabresi 5,5, Romagna 6, Crociata 6 (54' Pinzi 6) , Mauri 5 (70' Camara sv) , Bisoli 6; Martinelli 6; Ferrante 6,5.

A disposizione: Arcari, Lancini, Lancini, Prce, Dall'Oglio, Ndoj, Sbrissa, Vassallo.

Allenatore: Luigi Cagni 6.

ARBITRO: Federico La Penna 6

NOTE: nessuna

AMMONITI: 20' Coly (B); 36' Blanchard (B); 52' Bisoli (B); 81' Pinzi (B); 90' Calabresi (B).

ESPULSI: nessuno.

ANGOLI: 4-1.



RECUPERO: pt 1, st 4