Serie B, Ascoli-Benevento 1-1: pagelle e highlights. Diretta

Ascoli-Benevento 1-1, giocata oggi sabato 6 maggio 2017 alle ore 15. Match valido per la 40a giornata di Serie B. Leggi le pagelle, il tabellino e la cronaca della partita, guarda i video dei gol. Tutto sulla sfida del Del Duca.

Nella 40ma giornata del campionato di Serie B, al Del Duca termina 1-1 la sfida tra Ascoli e Benevento, con i campani, in 9, raggiunti da uno sfortunato autogol nel recupero. Episodio che farà discutere al 5’: Piccinini espelle Lopez che ferma Orsolini lanciato a rete, anche se il difensore sembra toccare il pallone. La superiorità numerica, però, non si nota perché la squadra di Baroni è ben disposta in campo: la prima occasione è comunque dei marchigiani, ma Cassata sciupa il cross di Cacia colpendo male da buona posizione al 16’. Al 26’ il Benevento passa in vantaggio: corner di Falco e incornata vincente di Ceravolo. Giallorossi ancora pericolosi al 43’: Lanni respinge in tuffo un tiro di Falco. Nel recupero si vede l’Ascoli: angolo di Cassata e colpo di testa di Mengoni che scheggia il palo. La ripresa vede il Benevento calare vistosamente dal punto di vista fisico, e i marchigiani aumentano la pressione: al 48’ Cragno neutralizza un tentativo al volo di Giorgi; al minuto 72 una semirovesciata di Cacia esce di poco. Al 79’ Cragno è ancora decisivo su un tiro ravvicinato di Carpani. All’88’ il Benevento resta in 9: Lanni invita con troppo vigore Chibsah a rialzarsi, i due si azzuffano e vengono ammoniti, ma per il ghanese è il secondo giallo, e finisce negli spogliatoi proprio un attimo prima di essere sostituito. Al primo minuto di recupero arriva il pari: cross di Mignanelli, sfiorato da Perez e svirgolato da Eramo, con la palla che beffa Cragno.

TABELLINO

Ascoli-Benevento 1-1

MARCATORI: 26' Ceravolo (B), 90+1' Eramo (Aut.) (B).

ASCOLI (4-4-2): Lanni 6; Augustyn 6, Mengoni 6, Mignanelli 6,5, Mogos 6; Giorgi 6,5 (77' Carpani 6,5), Addae 5,5, Cassata 5,5 (60' Bentivegna 6), Orsolini 6; Cacia 6,5, Favilli 5,5 (70' Perez 6).

A disposizione: Ragni, Cinaglia, Almici, Bianchi, Slivka, Gatto.

Allenatore: Alfredo Aglietti 6.

BENEVENTO (4-2-3-1): Cragno 7; Lucioni 6,5, Lopez 5, Camporese 6, Gyamfi 6; Venuti 6 (61' Pezzi 6) , Chibsah 5; Eramo 5, Viola 6,5, Ceravolo 7; Falco 6,5 (76' Del Pinto 6) .

A disposizione: Gori, Padella, Pajac, De Falco, Matera, Puscas, Brignola.

Allenatore: Marco Baroni 6,5.

ARBITRO: Marco Piccinini 5,5

NOTE: nessuna

AMMONITI: 6' Favilli (A); 6' Camporese (B); 32' Mignanelli (A); 50' Augustyn (A); 65' Ceravolo (B); 76' Giorgi (A); 76' Chibsah (B); 88' Chibsah (B); 88' Lanni (A); 90' Lucioni (B).

ESPULSI: 5' Lopez (B); 88' Chibsah (B).

ANGOLI: 0-0.



RECUPERO: pt 4, st 5