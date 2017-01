Cristiano Giaretta, direttore sportivo dell'Ascoli, tesse le lodi di Riccardo Orsolini, 19enne attaccante esterno in forza al club marchigiano e senza dubbio uno dei prospetti più interessanti messisi in mostra quest'anno nel campionato di Serie B. Non a caso su di lui hanno messo gli occhi diverse società italiane ed europee, compreso il Chelsea di Antonio Conte: "Non è l'unico club europeo su di lui, si è scatenato un grande interessamento su Orsolini e speriamo che il ragazzo riesca a tenere i piedi per terra - rivela Giaretta al microfono di Radio Crc -. Ha le caratteristiche di Robben, predilige molto andare sul fondo per crossare con il destro e con le debite proporzioni, ma il paragone con Robben è azzeccato".





Tra le squadre italiane che hanno bussato alla porta dell'Ascoli c'è anche il, maprecisa: "Interessa anche al, senz'altro, ma non abbiamo fretta di venderlo. Vorremmo completare l'operazione a giugno, ma ascolteremo tutti perché così si fa e decideremo con calma il da farsi".