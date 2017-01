Torino: il segreto di Belotti è la sua Giorgia. Foto

Andrea Belotti ormai non è più un segreto per nessuno. Il 23enne attaccante del Torino e della Nazionale è letteralmente esploso a suon di gol e belle prestazioni, l'ultima delle quali nel posticipo di campionato di lunedì contro il Milan. Il bomber, originario di Calcinate nel Bergamasco, viene unanimemente considerato come uno dei giovani più promettenti nel panorama calcistico italiano. E lui, lottatore indomito in campo, si conferma un ragazzo dal cuore tenero fuori.



Sui propri profili social, infatti, non mancano pensieri continui alla sua fidanzata, la 21enne Giorgia Duro con cui fa ormai coppia fissa da un paio di anni: i due si sono conosciuti a Palermo durante l'esperienza di Belotti in maglia rosanero. Lui iniziava a mettersi in mostra nel calcio che conta, lei lavorava come conduttrice per diverse trasmissioni sportive locali. Il trasferimento dell'attaccante al Torino nell'estate 2015 ha spinto Giorgia a seguire il suo fidanzato. E a giudicare dalle foto postate su Twitter e Instagram, il loro amore va davvero a gonfie vele.





Ecco Giorgia, il segreto di bomber Belotti L'attaccante del Torino e la fidanzata stanno insieme da due anni Foto Instagram Foto www.imagephotoagency.it Foto Instagram Foto www.imagephotoagency.it Foto www.imagephotoagency.it Foto www.imagephotoagency.it Foto Twitter