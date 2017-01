Amichevole: il Torino piega il Monza, decide Obi

Il Torino supera 1-0 in amichevole il Monza allo stadio Olimpico di fronte ad una bella cornice di pubblico che ha approfittato della decisione del presidente Urbano Cairo di permettere l'ingresso gratuito a tutti. I granata di Mihajlovic, che domenica riprenderanno in campionato dalla trasferta di Reggio Emilia col Sassuolo, si sono imposti in virtù della rete al 31' del primo tempo di Joel Obi, bravo ad inserirsi e a segnare di testa su cross di Iago Falquè.





ha potuto festeggiare con l'assist l'del suo cartellino da parte del club granata dalla. A proposito di Roma,ha fatto debuttare l'ultimo arrivato dai giallorossi, Juan Manuel, che ha giocato tutta la ripresa da ala destra in un inedito. Bella figura anche per ilche, non a caso, è capolista nel proprio girone ine ha messo in mostra il portiere, classe, che ha più volte detto di no alle punte dela caccia del 2-0.