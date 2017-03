Serie A: l'uragano Inter si abbatte sull'Atalanta, tris Napoli

Inter protagonista assoluta nella 28esima giornata di Serie A. La squadra di Pioli travolge 7-1 l'Atalanta grazie alle triplette di Icardi e Banega e al gol dell'ex Gagliardini e vola al quarto posto in classifica a 54 punti scavalcando in un sol colpo i bergamaschi (52) e la Lazio (53), impegnata lunedì col Torino. Per gli uomini di Gasperini inutile il momentaneo 5-1 di Freuler.

In attesa della Roma, in campo questa sera a Palermo, il Napoli sale in seconda posizione a quota 60 battendo 3-0 il Crotone. Al San Paolo decide la doppietta di Mertens e il gol di Insigne. La Fiorentina si impone 1-0 sul Cagliari al Franchi grazie a Kalinic mentre il Chievo abbatte 4-0 l'Empoli al Bentegodi con reti di Inglese, Pellissier, Birsa e Cesar. Infine l'Udinese vince 3-1 a Pescara: a segno Zapata, Jankto e Thereau per i friulani, Muntari per gli abruzzesi.