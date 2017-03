Serie A: l'Udinese frena la Juve, pokerissimo Inter

Sorpresa alla Dacia Arena dove l'Udinese ferma la marcia della Juventus: finisce 1-1 con i friulani che, in vantaggio al 37' con Zapata, vengono raggiunti al 60' da Bonucci. Con questo pareggio, il primo in campionato, la squadra di Allegri sale a quota 67 punti, a +8 sulla Roma e a +10 sul Napoli. Goleada dell'Inter che si impone 5-1 sul Cagliari al Sant'Elia: per i nerazzurri segnano Perisic (doppietta), Icardi (rigore), Banega e Gagliardini, ai rossoblù non basta il gol del solito Borriello.



Splendidadinel successo casalingo del: i granata dibattono 3-1 ilrimontando l'iniziale vantaggio rosanero firmato da. Colpo esterno delche vince 2-0 alcontro l'apre le marcature all'89',chiude i conti al 91'. Perè il primo successo sulla panchina rossoblù. Finisce senza reti allola sfida tra