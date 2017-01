Serie A: la Roma passa a Marassi, Immobile stende il Crotone

Nella 19esima giornata di Serie A (l'ultima del girone d'andata) la Roma regola 1-0 il Genoa a Marassi grazie ad un'autorete di Izzo e torna al secondo posto portandosi a 41 punti. La Lazio fatica più del dovuto ma riesce a stendere il Crotone con un gol siglato nel finale da Ciro Immobile dopo un rigore calciato sulla traversa da Biglia nel primo tempo. I biancocelesti salgono così al quarto posto con 37 punti, gli uomini di Nicola rimangono ultimi col Pescara a 9.

A quota 35 si porta invece la super Atalanta di Gasperini che travolge 4-1 il Chievo al Bentegodi con una doppietta del Papu Gomez e le marcature di Conti e Freuler. Per gli uomini di Maran, che restano fermi a 25 punti, inutile il gol del momentaneo 1-3 firmato da Pelliessier. Si chiude infine senza reti Sassuolo-Torino con i neroverdi che possono però sorridere per il rientro in campo di Berardi dopo il lunghissimo infortunio.