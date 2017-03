Serie A: c'è Roma-Napoli, all'Olimpico è un pomeriggio da Champions

E' all'insegna dello spettacolo il primo anticipo della 27esima giornata di: all'Olimpico alle 15 laospita ilin una sfida che profuma di Europa. I giallorossi si presentano all'appuntamento forti del secondo posto in classifica e di 5 punti di vantaggio sugli azzurri di: un successo consentirebbe loro di ipotecare un posto ine compagni devono invece rialzarsi dopo una settimana da incubo.arriva in un momento molto particolare per entrambe le squadre. I giallorossi, che in campionato sono reduci da una striscia di quattro vittorie di fila con 13 gol segnati, hanno fatto registrare un'inattesa battuta d'arresto in settimana perdendo 2-0 la semifinale d'andata dicontro la. Un ko che, tuttavia, non preoccupa più di tantoche si aspetta dai suoi una pronta reazione già oggi in una partita che vale moltissimo. Reazione alla quale è chiamato anche ilche all'Olimpico deve scacciare i fantasmi delle ultime due partite e ritrovare sicurezza in vista del ritorno degli ottavi dicontro il. Gli uomini didevono soprattutto lasciarsi alle spalle sette giorni da incubo iniziati sabato scorso con la sconfitta casalinga in campionato contro l'e proseguiti martedì con il ko incontro laalloin una burrascosa semifinale d'andata che potrebbe avere lasciato qualche strascico nella testa dei giocatori.Parola al campo, quindi, anche se i numeri sono tutti dalla parte dellache quest'anno all'Olimpico in campionato ha sempre conquistato i tre punti. Ma non solo: i giallorossi, tra, hanno vinto le ultime cinque sfide casalinghe contro ile nelle ultime due stagioni sono riusciti a mantenere la porta inviolata imponendosi 1-0 in entrambe le occasioni (gol dinel 2014-15 e dinel 2015-16). Per trovare il successo più recente dei partenopei in casa dellabisogna tornare alla stagione 2010-11: in quell'occasione gli azzurri si imposero 2-0 grazie a una doppietta di. All'andata al, lo scorso 15 ottobre,Dee compagni vinsero 3-1 grazie a un superche firmò una