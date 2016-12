Serie A: Roma e Napoli avvisate, vietato sbagliare

Dopo la sconfitta subita sabato sera allo Juventus Stadium, la Roma torna in campo nella 18esima giornata di Serie A all'Olimpico contro il Chievo con l'obiettivo di riscattarsi e chiudere al secondo posto in questo 2016. Il Napoli, staccato di una sola lunghezza in classifica dai giallorossi, va a caccia della quarta vittoria di fila ma affronta al Franchi una Fiorentina con l'acqua alla gola che arriva da due ko di fila.

Con la Juventus ferma ai box per la finale di Supercoppa Italiana con il Milan, Roma e Napoli non possono perdere l'occasione di accorciare in classifica sui bianconeri. Tra le altre sfide della serata riflettori puntati su Torino-Genoa, match tra due squadre reduci da una domenica da dimenticare. I granata di Mihajlovic, infatti, hanno subito 5 reti (4 da Mertens) al San Paolo per mano del Napoli mentre i rossoblù sono stati sconfitti 4-3 a Marassi in rimonta dal Palermo. I rosanero cercano conferme nella sfida salvezza del Barbera contro un Pescara sempre più in crisi nera e fanalino di coda della Serie A.

L'Udinese, forte di tre successi consecutivi, fa visita alla Sampdoria con l'obiettivo di continuare la sua rincorsa verso le posizioni che contano della graduatoria. Chiude il programma del turno Cagliari-Sassuolo con i rossoblù reduci da un mini-ritiro seguito ai ko con Napoli ed Empoli. Per il tecnico Rastelli la partita con gli emiliani potrebbe essere l'ultima spiaggia in caso di ulteriore passo falso.