Serie A: Roma e Milan fanno festa, tracollo Inter

Nella 31esima giornata di Serie A il risultato sicuramente più inatteso arriva dallo Scida dove il Crotone batte 2-1 l'Inter grazie alla doppietta di Falcinelli (il primo su rigore). I nerazzurri, in gol con D'Ambrosio, scivolano in settima posizione con 55 punti, due in meno del Milan che travolge 4-0 il Palermo grazie ai gol di Suso, Pasalic, Bacca e Deulofeu. Sabato prossimo è in programma il derby che vale un posto in Europa League.

Quarto successo consecutivo in campionato per la Roma che dimentica l'uscita di scena dalla Coppa Italia per mano della Lazio stendendo 3-0 il Bologna grazie a Fazio, Salah e Dzeko. I giallorossi restano così a -6 dalla Juventus capolista. Il Genoa, sempre più in crisi, perde 3-0 a Udine per i gol di De Paul, Zapata e autorete di Rubinho. Il Torino vince 3-2 a Cagliari con le reti di Ljajic, Belotti e Acquah. Per i rossoblù da segnalare il primo gol in Serie A di un nordcoreano, Han Kwang.