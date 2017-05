Serie A: Roma-Juventus a Banti, Atalanta-Milan per Rocchi

La 36esima giornata di Serie A potrebbe essere quella decisiva per l'assegnazione dello scudetto. La Juventus di Massimiliano Allegri, fresca di qualificazione alla finale di Champions League di Cardiff grazie al doppio successo contro il Monaco, fa visita alla Roma di Luciano Spalletti, seconda in campionato a -7 dai bianconeri. Per potersi laureare campione d'Italia, alla 'Vecchia Signora' basta un pareggio, un risultato che sarebbe importante anche in chiave Coppa Italia e Champions. Sbrigando la pratica in campionato, infatti, Buffon e compagni potrebbero concentrare le proprie energie solo sulle altre due competizioni per provare a conquistare uno storico 'Triplete'. Dal canto suo, la Roma di Spalletti non vuole consegnare il tricolore ai bianconeri e cerca di difendere il secondo posto dall'assalto del Napoli di Maurizio Sarri, distante solo un punto. La sfida dell'Olimpico è stata affidata all'arbitro Banti.



Da seguire molto attentamente, poi, anche la lotta per un posto in Europa League. Con la Lazio già certa della qualificazione, diventa fondamentale la sfida dello Stadio Atleti Azzurri d'Italia tra Atalanta e Milan. I bergamaschi vogliono festeggiare la qualificazione già domenica e, per farlo, hanno bisogno di un punto. La partita sarà diretta da Rocchi. L'Inter di Vecchi prova a riprendersi dallo choc dell'esonero di Pioli contro il Sassuolo a San Siro sotto la guida del fischietto Massa. Sarà Irrati, infine, a dirigere il match tra il Torino (privo dello squalificato Mihajlovic in panchina) ed il Napoli di Maurizio Sarri.



Serie A, gli arbitri della 36a giornata:



Sabato 13 Maggio, ore 18

Fiorentina-Lazio (Celi)



Sabato 13 Maggio, ore 20.45

Atalanta-Milan (Rocchi)



Domenica 14 maggio, ore 12.30

Inter-Sassuolo (Massa)



Domenica 14 Maggio, ore 15

Bologna-Pescara (Di Martino)

Cagliari-Empoli (Mariani)

Crotone-Udinese (Fabbri)

Palermo-Genoa (Doveri)

Sampdoria-Chievo (Maresca)

Torino-Napoli (Irrati)

Roma-Juventus (Banti)