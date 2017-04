Serie A: pari Roma, la Juventus vola a +8

La Juventus fa un altro deciso passo verso lo Scudetto dopo la vittoria di Pescara e il contemporaneo pareggio della Roma. I bianconeri di Allegri vincono 2-0 in casa dell'ultima in classifica con doppietta di Higuain e salgono a 80 punti, a +8 sui giallorossi fermati all'Olimpico dall'Atalanta sull'1-1, con Dzeko che nella ripresa risponde a Kurtic. Per la Juventus l'unica nota negativa riguarda Dybala, uscito per un infortunio alla caviglia dopo un brutto intervento di Muntari: non un bel segnale in vista della sfida Champions di mercoledì a Barcellona.

Non cambia nulla nella corsa all'Europa League, con l'Atalanta che resta a +2 sul Milan e a -1 dalla Lazio. I biancocelesti pareggiano 2-2 a Marassi col Genoa: Biglia a fine primo tempo risponde a Simeone, poi nel finale ci pensa Luis Alberto al 91' a rispondere all'ex Pandev. Prosegue la crisi del Chievo che viene travolto 4-0 dal Cagliari che lo aggancia in classifica a 38 punti: Borriello, Sau e Joao Pedro, doppietta, i marcatori. Dopo 5 sconfitte si ferma la serie nera del Palermo che pareggia 0-0 al Barbera col Bologna.

Buon pari anche del Crotone che fa 1-1 sul campo del Torino: Belotti su rigore, 25esimo gol stagionale, apre le marcature, Simy replica all'81'. I calabresi guadagnano un punto ma scendono a -5 dalla zona salvezza perchè l'Empoli a sorpresa vince 2-1 il derby con la Fiorentina al Franchi. Tello risponde a El Kaddouri, poi al 93' è il grande ex Pasqual a firmare il gol vittoria su rigore.