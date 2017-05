Serie A: il Napoli schianta il Toro, il Crotone torna a sperare

Napoli protagonista assoluto nella 36esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri schianta con un netto 5-0 il Torino in trasferta grazie alla doppietta di Callejon e alle reti di Insigne, Mertens e Zielinski e conquista la matematica certezza di disputare quanto meno i preliminari di Champions League nella prossima stagione. I partenopei, attualmente secondi con 80 punti a +2 sulla Roma (impegnata in serata con la Juvenuts), salgono a +8 sulla Lazio quarta quando mancano solo due gare al termine del campionato.

Mantiene vive le speranze di salvezza il Crotone che si impone 1-0 sull'Udinese grazie ad una rete di Rohden, resta terzultimo in classifica ma si porta a 31 punti, uno in meno dell'Empoli, sconfitto 3-2 a Cagliari. A punire i toscani, in rete nel finale con Zajc e Maccarone, ci pensano Sau e Farias (autore di una doppietta). Rimane quintultimo a quota 33 il Genoa che cade 1-0 a Palermo: i rosanero, ormai retrocessi, sorridono per il colpo di testa vincente di Rispoli valutato dalla gol line technology. Termina 1-1 Sampdoria-Chievo con Inglese che risponde a Quagliarella. Fa festa il Bologna che stende 3-1 il Pescara con doppietta di Destro e gol di Di Francesco. Inutile per gli abruzzesi il pari di Bahebeck.